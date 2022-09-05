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FOTOS |Eleazar Gómez se declara fan de la música de Danna Paola, ¡sí, eso dijo!
El actor mexicano llamó la atención por revelar que le gusta la música de Danna Paola con quien mantuvo una complicada relación amorosa.
Danna Paola.
Danna Paola.
Danna Paola.
Danna Paola.
Danna Paola.Danna Paola.
Danna Paola.Danna Paola.
Danna Paola.
Danna Paola.Danna Paola.
Danna Paola.Danna Paola.
Danna Paola.Danna Paola.
Danna Paola.
Danna Paola.
Danna Paola.
Danna Paola.
Danna Paola.
Danna Paola.
Danna Paola.
Danna Paola.Danna Paola.
Danna Paola.Danna Paola.
Danna Paola.
Danna Paola.Danna Paola.
Danna Paola.Danna Paola.
Danna Paola.Danna Paola.
Danna Paola.
Danna Paola.
Danna Paola.