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FOTOS |Eleazar Gómez se declara fan de la música de Danna Paola, ¡sí, eso dijo!

El actor mexicano llamó la atención por revelar que le gusta la música de Danna Paola con quien mantuvo una complicada relación amorosa.

Por: TV Azteca

Eleazar Gómez de viaje..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.

Eleazar Gómez con su hermana..jpg
Eleazar Gómez sin camisa..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.

Eleazar Gómez con su mamá..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.

Eleazar Gómez con su sobrino..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.

Eleazar Gómez de adolescente..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.Danna Paola.

Eleazar Gómez de vacaciones en Europa..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.Danna Paola.

Eleazar Gómez descansando..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.

Eleazar Gómez en el gimnasio. .jpg
Danna Paola.

Danna Paola.Danna Paola.

Eleazar Gómez en España..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.Danna Paola.

Eleazar Gómez tocándose la barbilla..jpg
Eleazar Gómez en familia..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.Danna Paola.

Eleazar Gómez en la alberca..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.

Eleazar Gómez en la playa..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.

Eleazar Gómez en México..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.

Eleazar Gómez posando en el mar..jpg
/
Eleazar Gómez de viaje..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.

Eleazar Gómez con su hermana..jpg
Eleazar Gómez sin camisa..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.

Eleazar Gómez con su mamá..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.

Eleazar Gómez con su sobrino..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.

Eleazar Gómez de adolescente..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.Danna Paola.

Eleazar Gómez de vacaciones en Europa..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.Danna Paola.

Eleazar Gómez descansando..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.

Eleazar Gómez en el gimnasio. .jpg
Danna Paola.

Danna Paola.Danna Paola.

Eleazar Gómez en España..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.Danna Paola.

Eleazar Gómez tocándose la barbilla..jpg
Eleazar Gómez en familia..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.Danna Paola.

Eleazar Gómez en la alberca..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.

Eleazar Gómez en la playa..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.

Eleazar Gómez en México..jpg
Danna Paola.

Danna Paola.

Eleazar Gómez posando en el mar..jpg
Eleazar Gómez de viaje..jpg
Danna Paola.
Eleazar Gómez con su hermana..jpg
Eleazar Gómez sin camisa..jpg
Danna Paola.
Eleazar Gómez con su mamá..jpg
Danna Paola.
Eleazar Gómez con su sobrino..jpg
Danna Paola.
Eleazar Gómez de adolescente..jpg
Danna Paola.
Eleazar Gómez de vacaciones en Europa..jpg
Danna Paola.
Eleazar Gómez descansando..jpg
Danna Paola.
Eleazar Gómez en el gimnasio. .jpg
Danna Paola.
Eleazar Gómez en España..jpg
Danna Paola.
Eleazar Gómez tocándose la barbilla..jpg
Eleazar Gómez en familia..jpg
Danna Paola.
Eleazar Gómez en la alberca..jpg
Danna Paola.
Eleazar Gómez en la playa..jpg
Danna Paola.
Eleazar Gómez en México..jpg
Danna Paola.
Eleazar Gómez posando en el mar..jpg

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