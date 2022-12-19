Así vivió el elenco de MasterChef Celebrity la gran final.

El elenco de MasterChef Celebrity se reunió con los finalistas de la competencia Lorena Herrera, Arturo López Gavito y Ricardo Peralta para disfrutar del cierre de temporada y ser testigos de cómo este último se alzó como triunfador.

¿Quién ganó MasterChef Celebrity?

Ricardo Peralta fue el ganador de MasterChef Celebrity y quiso agradecer a todo el público y a México.

“Qué bueno que les gustó todo el trabajo que hicimos, siempre dijimos que fuimos a trabajar y así fue”.

¿Qué dijo Lorena Herrera del pleito entre Lucía Méndez, Laura Zapata y Sylvia Pasquel?

Mientras tanto, Lorena Herrera se dijo satisfecha por su participación y, sobre todo, porque en este reality no hubo personas que hablaran mal de otras; haciendo referencia claramente a la polémica desatada por los dimes y diretes entre Lucía Méndez, Laura Zapata y Sylvia Pasquel.

“Para mí este es un programa familiar y lo que debemos son valores de armonía y de empatía y no tener que estar hablando mal de los compañeros, de envidias y de cosas mala onda, tirándole a la gente porque este programa lo ven familias, lo ven los niños y tenemos que ser un ejemplo para ellos. Estoy en desacuerdo en que haya personas que les estén tirando a otras en programas familiares.



¿Qué dijo Gavito sobre su experiencia y qué sigue después de MasterChef Celebrity?

La experiencia de MasterChef Celebrity animó a Arturo López Gavito a plasmar sus memorias en un libro.

“Lo más importante a raíz de MasterChef es ‘Coleccionista de experiencias’, un libro que estoy escribiendo ahora, que adelanto que hay un capítulo enteramente dedicado a MasterChef, desde el principio hasta el final de cómo viví yo la cocina más famosa del mundo, ¿con quién dice amistad?, de quién puede aprender, ¿no? Y sobre todo de lo importante que es la comida para mí. Hablo también de mi paso por el medio artístico después de 36 años en la industria de la música.

¿Quiénes estuvieron presentes en la reunión para ver la final de MasterChef Celebrity?

Entre los asistentes estuvieron Mauricio Mancera, Karla Sofía Gascón, Carlos Eduardo Rico, Alejandra Toussaint y Verónica del Castillo, quien llegó acompañada de su novio René de la Parra.