Elisa Vicedo busca a testigo clave en su denuncia contra Eduardo Carabajal.
Luego de siete años de proceso, Elisa Vicedo se encuentra en la búsqueda de una testigo clave en su caso contra Eduardo Carabajal por presunto abuso sexual.
La búsqueda del testigo principal en el proceso legal en contra de Eduardo Carabajal, por presunto abuso sexual continúa para Elisa Vicedo, quien literalmente, ha tenido que tocar de puerta en puerta para encontrarla y así dar curso a su denuncia que no acaba de resolverse después de siete años.
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Hoy, me fui de hecho, a la Colonia San Rafael y San Cosme a buscarla y ahí sigo en la búsqueda
Hoy llegué a un portón, bueno haber recordemos que yo estaba drogada, pero donde yo estoy casi 70% segura que ese el portón, desafortunadamente no ha habido un intento de ella y se nos está acabando un poco el tiempo de ese lado
Elisa Vicedo le manda un mensaje a la testigo.
Elisa Vicedo, refrenda a Adriana la importancia de su testimonio.
El día de la violación, fue a la primera persona a la que busqué, el por qué, porque sentía que me podía dar confort y fue la primera persona que me vio y fue la primera persona que puede testificar eso
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Hola, Adriana, no te veo hace casi 7 años, te necesitan muchas mujeres y yo soy la única que puede cerrar esto y tengo ganas ya de cerrarlo y, tú me puedes ayudar a cerrarlo, y sabes que no es mentira y si, por alguna razón te da miedo, porque a todos nos da miedo, a mí me da terror, pánico, pero acuérdate que vamos a ser el bien mayor