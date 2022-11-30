Emmanuel se deja ir con todo contra el equipo azul y lanza mensaje a Andrés y Pato: “Ni dos van a poder contra mí”.

La competencia cada día se pone más complicada dentro de las playas de Exatlón México, donde no solo el gran nivel de los atletas es fundamental para poder seguir en la competencia, sino que la estrategia es parte importante y eso lo sabe Emmanuel.

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El integrante de los Contendientes fue el último eliminado del reality deportivo más demandante de la televisión mexicana, por lo que mandó un contundente mensaje desde los micrófonos del podcast de De lo que UNO se Entera.

Emmanuel rompe el silencio tras su salida de Exatlón México.

El atleta reveló que se siente satisfecho con el gran papel que hizo, por lo que agradeció la oportunidad de estar en Exatlón México.

Triste de no poder seguir en esta aventura, pero muy feliz de lo que hice, de lo que se logró, de lo que fue vivirla, porque sé que muchas personas hubieran querido estar en mi lugar y yo estoy muy agradecido con Dios…

Recordemos que Emmanuel fue uno de los participantes más polémicos dentro de las playas de Exatlón México, pero aseguró que nunca le faltó el respeto a nadie; sin embargo, le jugaron chueco.

El atleta confirmó que le jugaron chueco en Exatlón.

Luego de varias polémicas y estrategias para poder sacar a sus propios compañeros, Emmanuel aseguró que le jugaron chueco al final.

Eso yo creo sí fue cierto, les costó mucho trabajo, la neta, porque nunca me dejé perder yo, siempre di mi cien por ciento. Sí, al ver que Andrés le abría la puerta y que iba a recoger y, se le queda viendo y todo eso, pues te desmotiva, hasta seguir compitiendo, sabes, como que dices: ‘Estamos aquí compitiendo, saquen lo mejor de mí y ustedes saquen lo mejor’

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Yo me culpo por andarme queriendo meter en lo que no me llaman, eso es algo que ya aprendí y no va a volver a suceder, ellos siempre fueron muy unidos desde el principio. Un día, llega Andrés y me empieza hablar mal de Pato, diciendo ‘Oye, Pato también está hablando mal de ti’…

Tras sus polémicas declaraciones, Emmanuel le mandó un fuerte mensaje a Pato y Andrés, quienes siguen dentro de Exatlón México.