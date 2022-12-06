La familia Azteca encendió el tradicional árbol de Navidad. Esto pasó.

Este lunes se llevó a cabo el encendido del majestuoso árbol de Navidad en las instalaciones de TV Azteca, ocasión que Benjamín Salinas Sada, Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, aprovechó para desear felices fiestas a todos los que pertenecemos a esta gran familia.

Es un momento muy especial para TV Azteca, donde hacemos una pausa, una reflexión, y podamos agradecer lo que se ha hecho en el año, todos los éxitos. Y sin más, me gustaría darle a todos una muy feliz Navidad, a ustedes y a sus familias, y que continúen los éxitos

Al encendido del árbol, también asistió nuestro querido Pedro Sola, quien por cierto, debutó como cantante en el Promocional navideño 2022 de TV Azteca.

La Villa Juguetón 2022 se inauguró

Minutos más tarde, Benjamín Salinas, su esposa Fernanda Castillo y su pequeño hijo Benjamín, Adrián Ortega, Director General de Televisión y Contenido de TV Azteca y Jorge Garralda, inauguraron la Villa Juguetón 2022.

Nunca vamos a parar de hacerlo, ¿no? Es un reto que nos encanta hacerlo todos los años, todos los diciembres, esta vez nos tocó Transformers, Little Pony y lo que venga. Todos los años es una cosa espectacular

Por su parte, Jorge Garralda, Director de Azteca Social y Cultura Corporativa de TV Azteca, aseguró que para entrar a la Villa Juguetón sólo es necesario llevar un juguete por familia.