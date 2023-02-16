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FOTOS | Enrique Guzmán abre su corazón y lanza dulce mensaje a Frida Sofría: "La amo".

El padre de Alejandra Guzmán compartió el sentimiento que tiene por su nieta.

Por: TV Azteca

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