Enrique Guzmán hará gira conjunta con su hija Alejandra.

Luego de haber cancelado su gira con Fey, Alejandra Guzmán emprenderá otra, pero esta vez, será al lado de su padre Enrique Guzmán, quien refrendó la noticia que el miércoles pasado dio.

Te puede interesar: Enrique Guzmán ya tiene listo su testamento para evitar pleitos.

Por cierto, que, en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde lo encontramos, él cantante volvió a arrasar con Fey, al asegurar que no canta en vivo.

Ojalá que le vaya mejor y que sea muy feliz, y que le vaya muy bien y que aprenda a hacer arreglos musicales. Me han dicho que canta muy bien, el problema es que no tiene arreglos musicales por qué, porque normalmente hace playback

También te puede interesar: Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna se reconciliaron por su hijo.

¿Cuándo será la gira de Enrique y Alejandra Guzmán? Pero ¿Cómo será la gira que Alejandra haga con él?

Yo creo que llegaremos al final del año, antes de que termine el año lo vamos a hacer

Te puede interesar: Luis Enrique Guzmán niega problemas con Sylvia Pasquel por herencia de su madre.

Justamente, Enrique Guzmán volvía de ofrecer un concierto en Guadalajara donde contó que una fanática quiso propasarse con él.

Había una que ya no me la podía quitar de encima, me metía mucho la mano, no te puedo decir, un ratito sí, y ya después dije, me hace falta mi mujer

Irónicamente en el Aeropuerto, el cantante se encontró con otras fanáticas bastante desinhibidas.

