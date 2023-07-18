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FOTOS | Enrique Guzmán sacó su furia contra Mayela Laguna por “esconder” a su nieto Apolo

El cantante mexicano asegura que Mayela tiene escondido a Apolo y ésta no tardó en responderle. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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