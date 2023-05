Así fue recibida Maribel Guardia en el teatro tras muerte de Julián Figueroa.

Después de la lamentable y repentina muerte de Julián Figuera, Maribel Guardia regresó este viernes a la obra “Lagunilla Mi Barrio”, donde su público la recibió entre aplausos y ovaciones. El Centro Cultural Teatro lució un lleno total y sus fans no dudaron en manifestarle su cariño y apoyo a la actriz.

Recordamos cuando Julián Figueroa nos visitó para presentar ‘Yo sería’.

¿Cómo recibió el público a Maribel Guardia?

Minutos antes de que cayera el telón, la actriz habló con la prensa sobre su reencuentro con su público y compañeros de trabajo a días de la muerte de su hijo Julián Figueroa. Ya en el escenario, Maribel recibió los aplausos del público que la arropó con cariño, provocando que la actriz luciera conmovida.

Tras una semana complicada, Maribel retomó su papel como “Doña Lancha” en la obra “Lagunilla Mi Barrio”. Acompañada de Lisardo y Violeta Isfel, Maribel lució emocionada por la reacción del público que se puso de pie para recibirla entre aplausos y le agradeció su compromiso.

¿Qué dijo Maribel Guardia? Durante una charla con diversos medios de comunicación, Maribel aprovechó para agradecer el cariño y la respuesta de la gente a través de las redes sociales donde recibió todo el apoyo de sus fans.



“El otro día me metí a redes sociales, es que había 16 mil comentarios, estaba yo en la madrugada y empecé a contestar y tanta gente que ha perdido un hijo como yo que me hizo sentir, que algunos les contesté porque tenía que hacerlo para que no se sintieran tan solas y tan mal, pero bueno (…), eso le habría gustado (a mi hijo) verme bien, verme entera y ese regalo que me dio, ese abrazo de luz que me dio me traspasó mi tristeza a otro lugar, ahora ya no le tengo miedo a la muerte”, declaró.

¿Maribel Guardia seguirá con sus presentaciones?

Minutos antes de su compromiso teatral, Maribel justificó su regreso a “Lagunilla Mi Barrio”. La verdad hoy me temblaban las piernas antes de venir, pero dije: ‘sé que el público quiere que yo esté allí y voy a hacerlo”.

Se espera que Maribel Guarda continúe con sus presentaciones, al menos en la Ciudad de México. Sobre las fechas que ya tienen pactadas en otras entidades de la República todavía no hay información oficial.