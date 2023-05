¿Cómo enviar mensajes de WhatsApp gratis, sin internet ni datos?

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial gracias a las múltiples herramientas que le ofrece a sus usuarios para mantenerse en contacto con familiares, amigos, trabajo o pareja; sin embargo, en ocasiones la señal suele fallar en ciertos lugares, lo que imposibilita la recepción y envío de mensajes, pero actualmente existe un truco para hacerlo sin tener wi-fi ni datos móviles.

Cuando no tenemos buena recepción podemos quedarnos incomunicados del mundo entero, pero eso ya no es posible gracias a este truco de WhatsApp con el que podrás usar la aplicación sin tener datos móviles o una conexión a internet.

¿Cómo mandar mensajes de WhatsApp sin datos ni internet? Antes era imposible enviar o recibir mensajes de WhatsApp sin tener una conexión a internet o datos móviles, pero ahora ya se puede. Lo único que debes hacer es activar el proxy de la aplicación y seguir una serie de pasos.

Ingresar a la app de WhatsApp

Entrar a “ Ajustes ” o “ Configuración ”

” o “ ” Seleccionar la opción “ Almacenamiento de datos ” y luego entrar a “ Proxy ”

” y luego entrar a “ ” Activar la función e ingresar la dirección Proxy .

. Seleccionar “guardar”.

Con este sencillo truco podrás utilizar WhatsApp de forma gratuita, no importa que no estés conectado a internet o no tengas datos móviles. Cabe mencionar que la dirección Proxy la podrás generar a través de un sitio especializado en esto.

¿Qué es un servidor proxy?

De acuerdo con Xakata, es “un equipo informático que hace de intermediario entre las conexiones de un cliente y un servidor de destino, filtrando todos los paquete entre ambos”. Lo que significa que el proxy recibe las solicitudes para acceder a una página y se encarga de transmitírselas a un servidor web para que esta no sepa que lo estás haciendo tú.

De modo que, cuando vas a visitar una página web, en lugar de establecer una conexión directa, se pueden recibir los datos a través de una proxy, así la página visitada no sabrá tu dirección IP.