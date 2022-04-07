Érik Rubín rompe el silencio sobre el caso de Sasha Sokol.

Érik Rubín rompe el silencio por primera ocasión en torno al comunicado en el que su amiga Sasha Sokol advierte al productor Luis de Llano que se verán en los tribunales, a un mes de haber revelado en sus redes sociales que fue abusada sexualmente por éste cuando era todavía menor de edad.

Sí lo vi, me da mucha tristeza que esté pasando por esto. Ella es mi hermana y, como ya lo he dicho anteriormente, yo estoy ahí para apoyarle en todo y ya se lo he hecho saber, estoy presente y eso es lo que tengo que decir al respecto

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No, imagínate. La amo, por eso, estamos tristes todos porque es una situación triste, ahí estamos para ella

Pasando a otros temas, Érik Rubín celebró el éxito del primer concierto de Cumbia Machine Tour en la Arena Monterrey.

Vayan a Cumbia Machine, este 13 de mayo en la Arena Monterrey. Nos fue increíble, gracias a toda la gente que fue a bailar, a gozar, nos vemos 13 de mayo Arena Monterrey

Érik Rubín siempre le ha mostrado su apoyo a Sasha Sokol

Recordemos que desde que se reveló la noticia sobre el abuso de Luis de Llano sobre Sasha Sokol, Érik Rubín mostró su apoyo, aunque aseguró que se enteró de la situación mucho tiempo después y no por su amiga, sino por un tercero.

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