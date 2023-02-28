Érika Zaba y su esposo revelaron que tienen embriones congelados.

Érika Zaba confiesa que aunque casi es un hecho que no intentará convertirse en madre por segunda vez, tras lo difícil que le resultó concebir a su hijo Emiliano, no ha querido deshacerse de los embriones fecundados que usó hace años para quedar embarazada y, es que el tema le resulta todo un dilema, mismo que compartió en exclusiva con Ventaneando.

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¿Ya desechó los embriones fecundados Érika Zaba?

Zaba declaró ante nuestro micrófonos que lo de los embriones es “toda una historia porque tiene que ver muchas veces con, o sea, hacer in vitro es un tema que tienes que tomar como mujer como muy práctico. Es muy fuerte el tema de que te digan: ‘tienes embriones, ahora qué hacemos, ¿se desechan?’”.

“Hay varias opciones, los puedes desechar, los puedes donar, los puedes donar para investigación, donar a otras personas que quieran ser papás y no hayan podido. Entonces son decisiones muy fuertes y Fran y yo todavía no hemos tomado ninguna decisión al respecto. Están guardados bien”, añadió la integrante de OV7.

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¿OV7 se irá de gira por Estados Unidos?

En otros temas, Érika Zaba y sus compañeros de OV7 se alistan para viajar a Estados Unidos, donde realizarán más de 20 conciertos, lo cual les servirá para afianzar los lazos que hace unos años se rompieron entre ellos.

Érika Zaba declaró que al principio de su reencuentro todo “empezó mucho más tenso, entonces, ahora que ya llevamos muchos meses de conciertos pues todo ha ido mejorando cada vez más porque la vida te da muchas enseñanzas y en el momento en el que te peleas con alguien, pasa el tiempo y te das cuenta que a veces la riegas y te das cuenta que las amistades de toda la vida tienes que cuidarlas porque es muy difícil encontrar amigos así y hoy somos un OV7 unido, tranquilo, sin pleitos y muy agradecidos con la gente que ha hecho que esta gira sea tan exitosa”.

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