FOTOS | ¿Ernesto Cázares regresará al nivel de la primera temporada?

Nuestro querido Ernesto Cázares, “el niño maravilla”, está de regreso en Exatlón All Star y viene con todo a sacarse la espinita de la emisión pasada. ¿Lo logrará?

Ernesto participó en la primera y épica temporada de Exatlón México, en donde no solo logró ganarse el corazón de los televidentes e internautas, llegó a la final y a través de los votos del público, ganó el primer trofeo.

A pesar de que fue por votos la decisión, Ernesto fue merecedor del trofeo, pues durante toda la temporada demostró ser el mejor participante, el mejor contendiente, el mejor azul... No corría, volaba en los circuitos, y tenía muy buena puntería, así que tenía el paquete perfecto para ser favorito en el programa.

Para la cuarta temporada de Titanes vs, Héroes, el niño que comenzó todo, había crecido y fue convocado también, pero no logró alcanzar el nivel de la primera emisión y quedó eliminado a la mitad del reality.

¿Esta vez logrará alcanzar el nivel que todos le conocimos? Te contamos los detalles. Gran estreno Exatlón All Star este lunes 31 de enero a las 7:30 p.m. por Azteca UNO.