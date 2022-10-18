A pesar de que hace unos días la propia Charito reveló estar atravesando una crisis matrimonial con Ernesto D’Alessio, este último desmiente los rumores de separación, aunque reconoce que como toda pareja ha tenido altas y bajas.

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Nos amamos profundamente, es el amor de mi vida y yo de ella y, nos casamos para toda la vida; entonces, estamos mejor que nunca, pero mejor que nunca, felices, nos vamos a ir a Europa, nos vamos a ir a Italia y vamos a andar en tren por allá y en coche, estamos muy felices

Yo conozco esos matrimonios, el perfecto no lo conozco, ese no, conozco los que tiran la toalla y dicen ‘Hasta aquí’, y el de mi esposa y el mío. Y, cuando vives una crisis y la superas; el matrimonio madura impresionante y te amas más y te unes más

Ernesto D’Alessio habló de su regresó al escenario.

En otros temas, Ernesto aprovechó para aclarar que durante la presentación de Década en los 90 's Pop Tour, sí le pagaron pese a que Sharis Cid, se quejó de que Bobo Producciones la invitó a participar sin sueldo y sin viáticos.

Por supuesto que nos pagaron, yo con Década lo hubiera hecho gratis, pero en esta ocasión, reunirnos era muy muy especial, 20 años sin estar juntos

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Ernesto, quien estuvo en Zacatecas con la obra 'Dama de Negro', viajará a finales de este mes a Los Ángeles California para cantar con su madre Lupita D’Alessio en la gira que actualmente presenta en Estados Unidos.

