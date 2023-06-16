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FOTOS | Actitud y mucha diversión en Escape Perfecto.

El riguroso cronómetro marcó el destino de Diana y Óscar en la Jaula de Escape Perfecto; Rodrigo y Kaleb hicieron todo por volver a casa en un auto nuevo.

Por: Daniel Menes

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