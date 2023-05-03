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FOTOS | Aprovecharon la visita para cumplir sueños en Escape Perfecto.

El ‘funderelele’ les hizo una mala jugada a Verónica y Estephania en Escape Perfecto, mientras que Isabel y Rubí desafiaron involuntariamente al cronómetro.

Por: Daniel Menes

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