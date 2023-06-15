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FOTOS | Buscaron hacer historia en Escape Perfecto.

Miriam y Ángel nos impactaron con sus talentos en la Jaula de Escape Perfecto, mientras que Braulio y Angélica sucumbieron ante un ‘picoso’ compuesto químico.

Por: Daniel Menes

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