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FOTOS | La comedia fue el principal ingrediente en Escape Perfecto.

Kiro y Edgar nos enseñaron cómo es una relación ‘calmantemente chistosa'; Fósforo y Larry nos regalaron instantes de sana diversión en Escape Perfecto.

Por: Daniel Menes

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