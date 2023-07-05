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FOTOS | Cumplieron su promesa y tomaron la Jaula de Escape Perfecto.

Juan y Gerardo llevaron el juego al límite y no se conformaron con el gran premio que eligieron de la Jaula de Escape Perfecto; siguieron jugando por más.

Por: Daniel Menes

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