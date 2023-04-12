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FOTOS | Dos entusiastas parejas concursan en Escape Perfecto.

Melissa y Diana tuvieron un breve paso por la Jaula de Escape Perfecto. Diana y Daniela también tuvieron la oportunidad de participar por increíbles premios.

Por: Daniel Menes

30 Dos entusiastas parejas nos acompañaron esta tarde.jpg
1 Melissa y Diana llegaron a Escape Perfecto con la mejor actitud.jpg
2 Ellas son primas. Diana respondería y Melissa se preparaba para cazar los premios de la Jaula.jpg
3 Tras dudar en la primera pregunta, decidieron utilizar el primer comodín.jpg
4 ¡No puede ser! Han seleccionado una respuesta incorrecta.jpg
5 El juego terminó pronto. Qué lástima.jpg
6 ¡Gracias por jugar con nosotros!.jpg
7 Una nueva pareja llega a Escape Perfecto.jpg
8 Así comenzaba el juego para Daniela y Diana.jpg
9 Daniela estaba atenta para entrar a la Jaula.jpg
10 ¡Respuesta correcta!.jpg
11 Daniela buscaba los mejores premios.jpg
12 ¡Daniela consigue escapar con las manos llenas!.jpg
13 Apretado escape, pero consiguió mantenerse en juego.jpg
14 Diana buscaría contestar la siguiente pregunta para conseguir 20 segundos.jpg
15 Daniela ya se prepara para jugar Jardinero a tu Jardín.jpg
16 ¡Otra respuesta correcta!.jpg
17 Con el disfraz bien puesto, Daniela vuelve a escapar de la Jaula.jpg
18 ¡Llegaron los refuerzos! La mamá de Daniela se encontraba entre el público.jpg
19 ¡Confirma la respuesta cruzando los dedos!.jpg
20 ¡Nuevamente respuesta correcta!.jpg
21 ¡Una ‘jardinera’ muy veloz!.jpg
22 Diana y Daniela seguían acumulando premios.jpg
23 Diana nos platicó que ‘no canta mal las rancheras’.jpg
24 Pero lo mejor estaba por llegar.jpg
25 ¡Han conseguido un escape más!.jpg
26 El juego se complicaba y utilizaban el comodín.jpg
27 Diana rezando porque Daniela contestara correctamente.jpg
28 ¡No puede ser! Respuesta incorrecta.jpg
29 Llegaron lejos, pero el juego ha terminado.jpg
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30 Dos entusiastas parejas nos acompañaron esta tarde.jpg
1 Melissa y Diana llegaron a Escape Perfecto con la mejor actitud.jpg
2 Ellas son primas. Diana respondería y Melissa se preparaba para cazar los premios de la Jaula.jpg
3 Tras dudar en la primera pregunta, decidieron utilizar el primer comodín.jpg
4 ¡No puede ser! Han seleccionado una respuesta incorrecta.jpg
5 El juego terminó pronto. Qué lástima.jpg
6 ¡Gracias por jugar con nosotros!.jpg
7 Una nueva pareja llega a Escape Perfecto.jpg
8 Así comenzaba el juego para Daniela y Diana.jpg
9 Daniela estaba atenta para entrar a la Jaula.jpg
10 ¡Respuesta correcta!.jpg
11 Daniela buscaba los mejores premios.jpg
12 ¡Daniela consigue escapar con las manos llenas!.jpg
13 Apretado escape, pero consiguió mantenerse en juego.jpg
14 Diana buscaría contestar la siguiente pregunta para conseguir 20 segundos.jpg
15 Daniela ya se prepara para jugar Jardinero a tu Jardín.jpg
16 ¡Otra respuesta correcta!.jpg
17 Con el disfraz bien puesto, Daniela vuelve a escapar de la Jaula.jpg
18 ¡Llegaron los refuerzos! La mamá de Daniela se encontraba entre el público.jpg
19 ¡Confirma la respuesta cruzando los dedos!.jpg
20 ¡Nuevamente respuesta correcta!.jpg
21 ¡Una ‘jardinera’ muy veloz!.jpg
22 Diana y Daniela seguían acumulando premios.jpg
23 Diana nos platicó que ‘no canta mal las rancheras’.jpg
24 Pero lo mejor estaba por llegar.jpg
25 ¡Han conseguido un escape más!.jpg
26 El juego se complicaba y utilizaban el comodín.jpg
27 Diana rezando porque Daniela contestara correctamente.jpg
28 ¡No puede ser! Respuesta incorrecta.jpg
29 Llegaron lejos, pero el juego ha terminado.jpg
30 Dos entusiastas parejas nos acompañaron esta tarde.jpg
1 Melissa y Diana llegaron a Escape Perfecto con la mejor actitud.jpg
2 Ellas son primas. Diana respondería y Melissa se preparaba para cazar los premios de la Jaula.jpg
3 Tras dudar en la primera pregunta, decidieron utilizar el primer comodín.jpg
4 ¡No puede ser! Han seleccionado una respuesta incorrecta.jpg
5 El juego terminó pronto. Qué lástima.jpg
6 ¡Gracias por jugar con nosotros!.jpg
7 Una nueva pareja llega a Escape Perfecto.jpg
8 Así comenzaba el juego para Daniela y Diana.jpg
9 Daniela estaba atenta para entrar a la Jaula.jpg
10 ¡Respuesta correcta!.jpg
11 Daniela buscaba los mejores premios.jpg
12 ¡Daniela consigue escapar con las manos llenas!.jpg
13 Apretado escape, pero consiguió mantenerse en juego.jpg
14 Diana buscaría contestar la siguiente pregunta para conseguir 20 segundos.jpg
15 Daniela ya se prepara para jugar Jardinero a tu Jardín.jpg
16 ¡Otra respuesta correcta!.jpg
17 Con el disfraz bien puesto, Daniela vuelve a escapar de la Jaula.jpg
18 ¡Llegaron los refuerzos! La mamá de Daniela se encontraba entre el público.jpg
19 ¡Confirma la respuesta cruzando los dedos!.jpg
20 ¡Nuevamente respuesta correcta!.jpg
21 ¡Una ‘jardinera’ muy veloz!.jpg
22 Diana y Daniela seguían acumulando premios.jpg
23 Diana nos platicó que ‘no canta mal las rancheras’.jpg
24 Pero lo mejor estaba por llegar.jpg
25 ¡Han conseguido un escape más!.jpg
26 El juego se complicaba y utilizaban el comodín.jpg
27 Diana rezando porque Daniela contestara correctamente.jpg
28 ¡No puede ser! Respuesta incorrecta.jpg
29 Llegaron lejos, pero el juego ha terminado.jpg

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