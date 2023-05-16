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FOTOS | Dos entusiastas parejas nos visitaron en Escape Perfecto.

Iván y Eduardo tuvieron un paso breve en Escape Perfecto; Regina y Fabiola hicieron grandes escapes y nos regalaron momentos imperdibles dentro de la Jaula.

Por: Daniel Menes

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