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FOTOS | Dos parejas nos cautivaron en Escape Perfecto.

Lupita y Gabriela hicieron un juego breve en la Jaula de Escape Perfecto; Fernando y Delia tuvieron un ‘desafortunado encuentro’ con un artista callejero.

Por: Daniel Menes

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