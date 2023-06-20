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FOTOS | Dos parejas soñaron con saquear la Jaula de Escape Perfecto.

Majo y Francisco hicieron una escala en Escape Perfecto antes de llegar al altar, mientras que las hermanas, Susana y Carmen, nos dejaron su sazón en la Jaula.

Por: Daniel Menes

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