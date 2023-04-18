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FOTOS | Así jugaron los exesposos Roberto y Nayeli en Escape Perfecto.

Entre risas, bromas, ‘coqueteos’ y confesiones, Roberto y Nayeli nos deleitaron con imperdibles y divertidos momentos dentro de la Jaula de Escape Perfecto.

Por: Daniel Menes

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