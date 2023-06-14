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FOTOS | Fer y Quique exprimieron la Jaula de Escape Perfecto.

Patricia y Cristopher tuvieron un paso fugaz por Escape Perfecto, mientras que Fer y Quique vuelven a casa con miles de pesos en premios y un viaje a la playa.

Por: Daniel Menes

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