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FOTOS | Ganaron un set sobre ruedas en Escape Perfecto.

La pareja de novios, Viridiana y Manuel, llegaron decididos a triunfar en Escape Perfecto; se impusieron al cronómetro de la Jaula y cumplieron sus sueños.

Por: Daniel Menes

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