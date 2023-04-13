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FOTOS | Gloria y Ana no se fueron sin nada de Escape Perfecto.

Además de contarnos una maravillosa historia de vida, Gloria y Ana nos regalaron momentos y anécdotas imperdibles en la Jaula de Escape Perfecto.

Por: Daniel Menes

30. Así fue el paso de Gloria y Ana por la Jaula de Escape Perfecto.jpg
1. ¡Bienvenidas a Escape Perfecto, Gloria y Ana!.jpg
2. Ellas son hermanas y les encanta pasar el tiempo con su familia.jpg
3. En el primer escape conseguían premios con un valor total de más de $3,500 pesos.jpg
4. ¿Conseguirán el viaje a Los Cabos.jpg
5. ¡Otro escape de la Jaula!.jpg
6. Ahora tendrían que contestar para conseguir 30 segundos dentro de la Jaula.jpg
7. ¡Otra respuesta correcta!.jpg
8. ¡Muy bien, Anita muy bien!.jpg
9. Bote de basura, sandwichera y crepera. ¡Gran escape!.jpg
10. Poco a poco dominaba las vueltas en el espiral.jpg
11. ¡Corre, Anita!.jpg
12. Siempre concursando con la mejor actitud.jpg
13. Contestando por conseguir 50 segundos dentro de la Jaula.jpg
14. ¡Respuesta correcta! Pero antes de tomar los premios, a dar vueltas en el espiral.jpg
15. Ahora sí, a conseguir más premios.jpg
16. Pero llegaría el momento de tomar una decisión.jpg
17. Al momento ya acumulaban más de $22,500 pesos en premios.jpg
18. Anita nos contó una gran historia de vida.jpg
19. Después de analizarlo, decidieron continuar participando por el viaje.jpg
20. Llegaría la siguiente pregunta.jpg
21. ¡Respuesta correcta!.jpg
22. ¡Ahora a vencer al espiral!.jpg
23. Escaparon de la Jaula con dos premios más.jpg
24. Suman un microondas y una laptop. ¡Muy bien!.jpg
25. Este escape tuvo un valor en premios de $15,700.jpg
26. ¿Decidirán continuar en el juego.jpg
27. ¡Sí! Van por más.jpg
28. Tendrían que acertar una nueva pregunta, pero en caso de no acertar perderían los premios.jpg
29. ¡No puede ser! La respuesta fue incorrecta, pero no se van con las manos vacías.jpg
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30. Así fue el paso de Gloria y Ana por la Jaula de Escape Perfecto.jpg
1. ¡Bienvenidas a Escape Perfecto, Gloria y Ana!.jpg
2. Ellas son hermanas y les encanta pasar el tiempo con su familia.jpg
3. En el primer escape conseguían premios con un valor total de más de $3,500 pesos.jpg
4. ¿Conseguirán el viaje a Los Cabos.jpg
5. ¡Otro escape de la Jaula!.jpg
6. Ahora tendrían que contestar para conseguir 30 segundos dentro de la Jaula.jpg
7. ¡Otra respuesta correcta!.jpg
8. ¡Muy bien, Anita muy bien!.jpg
9. Bote de basura, sandwichera y crepera. ¡Gran escape!.jpg
10. Poco a poco dominaba las vueltas en el espiral.jpg
11. ¡Corre, Anita!.jpg
12. Siempre concursando con la mejor actitud.jpg
13. Contestando por conseguir 50 segundos dentro de la Jaula.jpg
14. ¡Respuesta correcta! Pero antes de tomar los premios, a dar vueltas en el espiral.jpg
15. Ahora sí, a conseguir más premios.jpg
16. Pero llegaría el momento de tomar una decisión.jpg
17. Al momento ya acumulaban más de $22,500 pesos en premios.jpg
18. Anita nos contó una gran historia de vida.jpg
19. Después de analizarlo, decidieron continuar participando por el viaje.jpg
20. Llegaría la siguiente pregunta.jpg
21. ¡Respuesta correcta!.jpg
22. ¡Ahora a vencer al espiral!.jpg
23. Escaparon de la Jaula con dos premios más.jpg
24. Suman un microondas y una laptop. ¡Muy bien!.jpg
25. Este escape tuvo un valor en premios de $15,700.jpg
26. ¿Decidirán continuar en el juego.jpg
27. ¡Sí! Van por más.jpg
28. Tendrían que acertar una nueva pregunta, pero en caso de no acertar perderían los premios.jpg
29. ¡No puede ser! La respuesta fue incorrecta, pero no se van con las manos vacías.jpg
30. Así fue el paso de Gloria y Ana por la Jaula de Escape Perfecto.jpg
1. ¡Bienvenidas a Escape Perfecto, Gloria y Ana!.jpg
2. Ellas son hermanas y les encanta pasar el tiempo con su familia.jpg
3. En el primer escape conseguían premios con un valor total de más de $3,500 pesos.jpg
4. ¿Conseguirán el viaje a Los Cabos.jpg
5. ¡Otro escape de la Jaula!.jpg
6. Ahora tendrían que contestar para conseguir 30 segundos dentro de la Jaula.jpg
7. ¡Otra respuesta correcta!.jpg
8. ¡Muy bien, Anita muy bien!.jpg
9. Bote de basura, sandwichera y crepera. ¡Gran escape!.jpg
10. Poco a poco dominaba las vueltas en el espiral.jpg
11. ¡Corre, Anita!.jpg
12. Siempre concursando con la mejor actitud.jpg
13. Contestando por conseguir 50 segundos dentro de la Jaula.jpg
14. ¡Respuesta correcta! Pero antes de tomar los premios, a dar vueltas en el espiral.jpg
15. Ahora sí, a conseguir más premios.jpg
16. Pero llegaría el momento de tomar una decisión.jpg
17. Al momento ya acumulaban más de $22,500 pesos en premios.jpg
18. Anita nos contó una gran historia de vida.jpg
19. Después de analizarlo, decidieron continuar participando por el viaje.jpg
20. Llegaría la siguiente pregunta.jpg
21. ¡Respuesta correcta!.jpg
22. ¡Ahora a vencer al espiral!.jpg
23. Escaparon de la Jaula con dos premios más.jpg
24. Suman un microondas y una laptop. ¡Muy bien!.jpg
25. Este escape tuvo un valor en premios de $15,700.jpg
26. ¿Decidirán continuar en el juego.jpg
27. ¡Sí! Van por más.jpg
28. Tendrían que acertar una nueva pregunta, pero en caso de no acertar perderían los premios.jpg
29. ¡No puede ser! La respuesta fue incorrecta, pero no se van con las manos vacías.jpg

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