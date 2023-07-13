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FOTOS | Se guardaron los comodines y nos agasajaron en Escape Perfecto

Tres parejas hicieron su mejor esfuerzo para vaciar la codiciada Jaula de Escape Perfecto; entre risas, porras y más, nos regalaron momentos inolvidables.

Por: Daniel Menes

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