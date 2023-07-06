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FOTOS | Hicieron un juego de alarido en la Jaula de Escape Perfecto.

Michell y Eber sucumbieron ante la geografía y no pisaron la Jaula de Escape Perfecto; Cecilia y Diana nos regalaron el juego más efusivo de la historia.

Por: Daniel Menes

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