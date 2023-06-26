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FOTOS | Hicieron todo por el auto cero kilómetros en Escape Perfecto.

El talento en las matemáticas no fue suficiente para que Alexandra y Alexis entraran en la Jaula; Leticia y Ángel dieron un gran concierto en Escape Perfecto.

Por: Daniel Menes

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