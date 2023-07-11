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FOTOS | Hicieron todo por conquistar la Jaula de Escape Perfecto.

La Jaula de Escape Perfecto no fue piadosa con Mónica y Ricardo, mientras que María José y Edgar dieron cátedra de cómo utilizar el comodín ‘cambio de rol’.

Por: Daniel Menes

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