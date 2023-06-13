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FOTOS | Hicieron todo por cumplir sus sueños en Escape Perfecto.

Lilia y Ricardo sucumbieron ante el cronómetro de la Jaula, mientras que a Grissel y Pedro un ‘trompicón gastronómico’ los puso en jaque en Escape Perfecto.

Por: Daniel Menes

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