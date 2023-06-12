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FOTOS | Historias de amor y triunfo en la Jaula de Escape Perfecto.

Gustavo y Héctor se ‘tropezaron’ con una fruta en la Jaula, mientras que Yenifer y Moisés derramaron lágrimas de felicidad tras conquistar Escape Perfecto.

Por: Daniel Menes

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