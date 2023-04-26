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FOTOS | Juana y José Luis jugaron al límite en Escape Perfecto.

Rodrigo y Diana no corrieron con ‘la mejor de las suertes’ en Escape Perfecto, mientras que Juana y José Luis llevaron las emociones y el juego al extremo.

Por: Daniel Menes

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