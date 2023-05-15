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FOTOS | Jugaron como empresarios en Escape Perfecto.

El emocionante juego de Lybette y Carlos en Escape Perfecto fue muy intenso. Lograron lo que pocas parejas y nos enseñaron un ‘modo de juego empresarial’.

Por: Daniel Menes

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