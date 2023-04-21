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FOTOS | Katerin y Korina desafiaron al cronómetro en Escape Perfecto.

Las hermanas Katerin y Korina retaron al cronómetro en varias ocasiones y escaparon triunfantes de la Jaula, pero una pregunta clave las pondría en jaque.

Por: Daniel Menes

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