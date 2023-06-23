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FOTOS | La luz y la sombra en la Jaula de Escape Perfecto.

Víctor y Bastian no consiguieron pisar la Jaula de Escape Perfecto, mientras que Alejandra y Rafael volvieron a casa contentos y con miles de pesos en premios.

Por: Daniel Menes

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