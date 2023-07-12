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FOTOS | Madre e hijo hicieron todo por triunfar en Escape Perfecto

Esperanza y Bryan tomaron la Jaula de Escape Perfecto con una estrategia muy clara: paciencia y serenidad. Volvieron a casa con miles de pesos en premios.

Por: Daniel Menes

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