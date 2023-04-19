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FOTOS | Dos parejas con mucha actitud jugaron en Escape Perfecto.

Entre participaciones ‘breves’ y ligeros e inocentes ‘percances’, dos parejas nos agasajaron con instantes imperdibles desde la Jaula de Escape Perfecto.

Por: Daniel Menes

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