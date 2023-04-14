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FOTOS | Rocío y Luisa jugaron por el set deportivo en Escape Perfecto.

El entusiasmo y la actitud fueron los principales ingredientes de Rocío y Luisa en la Jaula de Escape Perfecto jugando por conseguir el set deportivo.

Por: Daniel Menes

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