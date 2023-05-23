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FOTOS | Salieron con las manos llenas de la Jaula de Escape Perfecto.

El cronómetro no perdonó a Yolanda y Sinuhé, mientras que Alejandra y Camilo nos regalaron grandes y momentos y ganaron más de cien mil pesos en premios.

Por: Daniel Menes

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