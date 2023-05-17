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FOTOS | Salieron con miles de pesos en premios de Escape Perfecto.

Alexa y Bruno tuvieron un paso breve por la Jaula de Escape Perfecto, mientras que Alejandra y Adrián se retiraron a tiempo con las manos llenas de premios.

Por: Daniel Menes

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