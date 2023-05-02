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FOTOS | Salieron 'rodando' y con más premios de Escape Perfecto.

No todo quedó en un ‘suspiro’. Blanca y Pablo nos compartieron un poco de su gran amor y salieron con las manos llenas de la Jaula de Escape Perfecto.

Por: Daniel Menes

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