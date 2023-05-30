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FOTOS | Se fueron con miles de pesos en premios de Escape Perfecto.

Yazmín y Benjamín tuvieron un paso fugaz por la Jaula de Escape Perfecto, mientras que Virginia y Mauricio se retiraron con miles de pesos en premios.

Por: Daniel Menes

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