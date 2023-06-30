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FOTOS | Se retiraron 'en hombros' de la Jaula de Escape Perfecto.

Alan y Kathia hicieron temblar la Jaula de Escape Perfecto acercándose a la codiciada pregunta arrasadora; se retiraron con más de $150,000 pesos en premios.

Por: Daniel Menes

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