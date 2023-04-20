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FOTOS | Un viaje y una participación 'fugaz' en Escape Perfecto.

Vivimos ambos lados de la moneda en Escape Perfecto: la primer pareja tuvo un corto paso por la Jaula y la segunda ganó un viaje y miles de pesos en premios.

Por: Daniel Menes

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