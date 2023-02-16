Esmeralda Ugalde se encerraba a llorar en el baño por no sentirse al nivel de sus compañeras.

Este miércoles tuvimos el gusto de tener dos grandes invitadas en una nueva emisión de ‘De lo que UNO se Entera’ con Carlos ‘Chicken’ Muñoz, ya que logramos contar con la presencia de Natalia Valenzuela y Esmeralda Ugalde, quienes recordaron los momentos que han marcado su carrera profesional.

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Nuestra querida Esmeralda Ugalde habló de las complicaciones que llegó a tener con sus compañeras dentro del ‘Club de Eva’, donde llegó a sentir mucha frustración por no estar a su nivel.

Cuando estaba en Corazón Grupero, llevaba ya como un año y me toca ir a ‘Club de Eva’, un programa en vivo, para el cual yo nunca había hecho conducción, o sea, de por sí, los primeros programas de Corazón, gracias a Dios, eran grabados, pero hubieran visto cómo la cajeteaba. Yo llegaba a mi casa y lloraba y decía ‘Ay no, esto no es para mí’ pero tuve que aprender, error, acierto, error, acierto; sí, me castigaba muchísimo

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¿Cuál ha sido la peor experiencia de Esmeralda Ugalde en su carrera? Poder participar en un programa en vivo junto a Laura G, Anette Cuburu y Verónica del Castillo, podría parecer una gran oportunidad, pero para Esmeralda Ugalde fue un momento sumamente complicado en su carrera.

Pero, cuando me toca ir en vivo con tres tiburonas, que ya llevaban años: Laura G, Anette y Vero del Castillo, muy buenas todas, increíble, pues yo bien verde. ‘¿Qué voy a hacer? ¿En qué momento voy a pedir la palabra?’ O sea, me sentí chiquitita, el miedo en ese momento, en lugar de hacerme salir adelante... en ese momento me paralizaba

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