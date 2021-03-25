Exatlón: Ana Lago y Antonieta Gaxiola protagonizaron una de las rivalidades más contundentes del reality show.

Exatlón se convirtió en el programa favorito de millones de mexicanos, quienes cayeron rendidos ante el talento de inalcanzables atletas. Por si fuera poco, el reality show también se volvió una especie de tradición para disfrutar junto a toda la familia.

Fue en la primera temporada del programa conducido por nuestro talentoso Antonio Rosique, donde múltiples participantes se dieron cita en República Dominicana para regalar emocionantes espectáculos de primer nivel.

Sin embargo, la primera temporada de Exatlón también estuvo marcada por algunas controversias que pasaron a la historia del reality show más querido de México.

Ana Lago y Antonieta Gaxiola protagonizaron una de las rivalidades que pasó a la historia de la contienda, pues ambas compitieron hasta el último momento por un pase dorado a la gran final de Exatlón.

Y es que ambas concursantes destacaron por su excelencia competitiva, liderazgo y múltiples habilidades deportivas.

Tiempo después, las atletas fueron denominadas como eternas rivales, pues ambas brillaron en sus respectivos equipos de Famosos y Contendientes.

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Ana Lago y Antonieta Gaxiola se enfrentaron cara cara en trepidantes duelos

Mucho se habló sobre el inicio de la rivalidad entre Ana Lago y Antonieta Gaxiola. Y es que algunos rumores apuntaron a que ‘Ave Fénix’ intentó competir por el amor de Daniel Corral, novio de la ciclista profesional.

Daniel y Ana, quienes se conocieron en el equipo rojo, vivieron inolvidables momentos en la Fortaleza y el Campamento, motivo que puso celosa a Gaxiola.

El amor de Daniel Corral desató contundentes diferencias entre Lago y Gaxiola, mismas que se vieron reflejadas en su rendimiento en los circuitos.

Por si fuera poco, las atletas vivieron un polémico desencuentro en las canchas del Exaball, donde casi llegaron a los golpes.

Los ánimos se calentaron en el juego más reñido de Exatlón, hasta que Ana y Antonieta llegaron a los jaloneos y empujones.

Tras terminar la primera temporada de Exatlón, estas talentosas mujeres jamás volvieron a dirigirse la palabra.

De hecho, la ciclista continuó con su sólido noviazgo con Daniel Corral, mientras que Ana Lago encontró el amor en los brazos de Edgar Santana.

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