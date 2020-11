¿Cómo fue la boda de Zudikey y Patricio? Te presentamos FOTOS exclusivas y te contamos los detalles de este bello momento.

FOTOS EXCLUSIVAS de la boda de Zudikey Rodríguez y Patricio Araujo.

Después de unos años de relación y de planear tanto, ¡el día por fin llegó! Pato y Zudy se casaron en una ceremonia increíble luego de que Araujo planeara la sorpresa para su amada Zudikey. Recordemos que desde el día 1 del inicio de esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes, Patricio comenzó a planear junto a sus compañeros todo, le pidió matrimonio a Zudy en televisión Nacional y de inmediato la producción de Exatlón México junto con TV Azteca se pusieron en marcha para organizar una experiencia inolvidable para los novios y sus amigos.

Antes de la ceremonia, Zudy estaba muy nerviosa pero emocionada y dijo: “Ya quiero unir mi vida con la suya, seguir viviendo con él muchos momentos y envejecer a su lado”. Mientras que Pato estaba muy tranquilo, y comentó que desde que la conoció, supo que quería que fuera su novia y después compartir su vida con ella. ¡Y se le iluminaba la cara cada que le decían que Zudy lucía hermosa con su vestido de novia! ¡Eso es amor!

Para sorpresa de todos, su amigo Patrick Loliger regresó a las tierras y a las playas de Exatlón, ¡lo que nadie nunca había conseguido! Pero esta vez no para volver a participar con su equipo, ¡sino para casar a Pato y Zudy! Y es que antes de que quedara eliminado de esta aventura, le platicó a Patricio que ya era Ministro, ¡y que ya tenía el permiso de casar! Así que Araujo no dudó ni un momento en pedirle que lo hiciera, pues es un gran amigo y nada le daría más gusto que él que es un ejemplo a seguir tanto en su vida matrimonial como profesional y personal, fuera el que los uniera en matrimonio. Lamentablemente luego de unas semanas quedó eliminado, ¡pero no se esperaban que volviera para cumplir su cometido, casarlos!

Los invitados empezaron a llegar poco a poco, ¡tanto el equipo azul como el equipo rojo! Todos guapísimos y diferentes a como estamos acostumbrados a verlos, ¡sin arena, sudor o lodo! Todos dejándoles muy buenos deseos a sus compañeros y amigos. ¡Incluso uno que otro no pudo mentir al decir que hasta envidia de la buena les tienen! Pues “comen pan enfrente de los pobres”, y es que en cada momento no pierden la oportunidad de demostrarse su amor, de darse un beso, un abrazo, una caricia, cualquier muestra de cariño y que en lugar de incomodarlos, se alegran por ellos, por su felicidad y amor. Han inspirado a más de uno en su relación como pareja, este es el caso de Casandra y “Yomi”, que son otra de las parejas de Exatlón, ¿será que se querrán casar en estas tierras también?

Las familias de Zudy y Pato no pudieron asistir esta ocasión, pero estaban desde sus casas viendo todo, preparados para la ocasión y muy contentos por ambos, ya que han visto el desarrollo que han tenido como pareja, saben que son el uno para el otro y que juntos van a ser el mejor equipo.

Todo estaba listo, las pruebas de vestido, peinado y maquillaje de Zudy, el traje de Patricio, los arreglos, el lugar, los outfits de sus compañeros, los invitados, solo había una cosa por hacer, ¡comenzar la boda! Así que dio inicio la ceremonia... ¿Qué más pasó? Sigue leyendo y viendo la galería completa...

Pato entró a la ceremonia lleno de felicidad y emoción, abrazando a sus compañeros de equipo y ahora amigos y parte de su familia, no quería voltear a ver a Zudy que se encontraba atrás de él, hasta que el momento llegó, ¡volteó a verla entrar a la ceremonia, radiante, hermosa y con la sonrisa que la caracteriza, esta vez, aún más grande! La emoción de Patricio fue tanta, que no pudo contener las lágrimas al verla, pues la imaginó siempre así, con un hermoso vestido blanco, entrando para darle la mano y no soltarlo nunca más.

Llegó la sorpresa para todos, ¡Patrick! y los novios estaban muy felices de poder tenerlo ahí y que fuera parte de este momento, lo consideran como una persona muy importante en su vida de manera individual y como pareja. Loliger les dio unas palabras muy bellas, unieron arena rosa y azul en símbolo de amor, respeto, felicidad, comunicación y amor. Pero la hora más esperada estaba a punto de llegar, ¡el sí, acepto! Sus amigos Valery y Pascal les entregaron los votos matrimoniales y Mati y Heliud, los anillos, sin duda un momento muy especial.

Patricio Araujo comenzó diciéndole sus votos a su amada Zudikey y le prometió serle fiel, ser el mejor compañero de vida y el mejor padre de familia, mientras que Zudy le prometió ser su gran complemento, llenarlo de amor todos los días, ser fiel, cuidarlo, respetarlo, estar con él en la salud y en la enfermedad, impulsarlo a cumplir sus sueños y hacerse feliz hasta el final de su existencia. ¡Se pusieron los anillos, ambos se dieron el sí y fueron declarados marido y mujer!

Les deseamos todo el amor y la felicidad, pues la merecen. Estamos muy contentos de poder haber visto esta unión y formar parte de este nuevo matrimonio. ¡Felicidades, Patricio y Zudikey!