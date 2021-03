TAG DEL ELIMINADO: Javier Márquez. Te contamos todo lo que seguro no sabías de nuestro súper papá, un héroe, Javi.

¿Cuántas carreras corrió? ¿Cuántas perdió? ¿Cuántas ganó? ¿Qué se lleva a casa? Te contamos en FOTOS

Esta semana será una de las más difíciles, pesadas y tristes de todo Exatlón Titanes vs. Héroes. ¡Y es que habrá cuatro eliminados en tan solo 6 días! Ayer fue la eliminación de Doris, ¡y todavía no lo superamos, cuando Javi ya quedó eliminado también! ¡No podemos con tanto! Pues ya estamos encariñados con todos y el que salga a estas alturas, no es que sean malos atletas, ¡al contrario! Si llegaron tan lejos es porque son lo mejor de lo mejor, solo que el nivel está muy alto y cualquier error te deja fuera de la competencia...

Conocemos a Javi desde hace unos años, y es sin duda un gran ser humano, con un corazón enorme, con mucho amor que dar y un ejemplo de esposo y padre. Lamentablemente no tuvo un buen día cuando le tocó ir al duelo de eliminación, ¡y sus compañeros Dan Noyola y Christian “Yomi” con mucho dolor, lo sacaron de esta aventura!

Te damos datos que seguro no sabías de él, como ¿cuántas carreras corrió? ¿Cuántas ganó? ¿Cuántas perdió? ¡Te presentamos el TAG del eliminado!



Nombre: Javier Márquez

Lugar de Nacimiento: Guadalajara Jalisco

Edad: 28 años

Deporte: Futbol y entrenador de funcional.

Temporada: Segunda temporada

Equipo: Contendientes, ¡fue el capitán!

Mejores amigos de su temporada: En su temporada no hizo muchos amigos, solo compañeros de aventura. ¡Era un poco más callado!

Lugar en el que quedó en la primera temporada: Fue el mejor hombre de su equipo, tercer lugar de Contendientes (ya que al quedar eliminado Evelyn y Aideé continuaron en competencia), ¡y quinto lugar general!

Lesiones: ¡Ninguna! Es un hombre muy fuerte.

Llegada a Exatlón Titanes vs. Héroes: Semana 4, episodio 21.

Equipo: Azul de Héroes

Mejores amigos actual temporada: Ernesto, David, Keno, Pascal y Doris. ¡Se divertía mucho con ellos!

Medallas ganadas: 3

Mejor premio ganado: ¡Un carro! ¡Se lo llevó la semana pasada en un duelo en el que enfrentó a rojos y azules!

Carreras totales: 325

Carreras ganadas: 154

Carreras perdidas: 172

Efectividad: 47%

Eliminó a: Keno y Pascal

La eliminó: Dan Noyola

Apodos: “Súper Papá", “Big Daddy” o Torre Gemela, ¡pero eso solo cuando estaba con Pascal!

Lesiones: Ninguna. ¡Afortunadamente!

Festejo: Todos dedicados al amor de su vida, su pequeña hija Abby.

Habilidades: Es muy alegre, nunca se rinde, confía en él y sus capacidades, ¡de los más aguerridos! El Exaball era su especialidad.

Debilidades: La velocidad, aunque no es lento, su estatura le impide ir más rápido en los circuitos.

Sin duda un excelente ser humano, un buen amigo, compañero, esposo, hijo, ¡y papá! Te admiramos y queremos mucho, Javi, ¡eres grande!

